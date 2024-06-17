Российский газ составил 15% от всех поставок в Европе.

Издание Financial Times, ссылаясь на данные консалтинговой компании ICIS, пишет, что России впервые за два года удалось обогнать Соединённые Штаты Америки по поставке газа в Европу. Российский газ составил 15% от всего газового импорта Европейского союза, Великобритании, Швейцарии и других европейских государств, не входящих в состав союза.

Отмечается, что такой показатель был зафиксирован лишь в мае. При этом с сентября 2022 года лидерство удерживали Соединённые Штаты Америки, но уже в 2023 году их поставки упали до 20% от всего европейского импорта газа, а в этом году показатели стали ещё ниже - 14% (худший показатель за 2022 - 2024 годы), поэтому страна уступила первенство по газовым поставкам России.

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Начальник аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер в беседе Financial Times говорит о том, как удивительно наблюдать за ростом импорта российского газа в Европе после всех усилий по снижению зависимости от России в вопросе поставок энергоносителей. Однако он подчеркнул, что России вряд ли удастся сохранить своё лидерство, поскольку санкционные ограничения будут лишь усиливаться, а производство в штатах сжиженного природного газа увеличивается

Ранее министры энергетики стран «Большой семёрки» (G7) договорились продолжить усилия на снижение зависимости Европы от импорта российского газа.