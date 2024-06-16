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Nacvark
Financial Times: Си Цзиньпин считает, что США намеренно провоцируют Китай к вторжению на Тайвань
В Пекине уверены, что поставками оружия и другими формами поддержки Тайбэя, Вашингтон пытается спровоцировать конфликт в регионе, который помешает китайцам достичь их главной цели.


В этом месяце американский президент Джо Байден пообещал защитить Тайвань от военного вторжения Китая, если такое всё же планируется. Американские военные анонсировали подготовку современных беспилотных систем, которые будут задействованы против китайского флота, если тот пытается высадиться на остров к 2027 году, выразив решительность в вопросе защиты Тайбэя от военного присоединения.

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Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что китайский лидер Си Цзиньпин ещё в апреле 2023 года во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил ей о попытках Соединённых Штатов Америки подтолкнуть Китай к вторжению на Тайвань.

Однако, по словам китайского лидера, Пекин «не проглотил наживку», поскольку военный конфликт такого рода, с вмешательством штатов, аннулирует все достижения страны и помешает ей добиться основной цели - «великого возрождения нации» к 2049 году.

Стоит отметить, что официально Соединённые Штаты Америки не признают Тайвань и считают его китайской территорией, но обе политические силы страны - Демократическая и Республиканская партия - готовы продолжить поддержку правительства Тайбэя оружием, выступая против восстановление территориальной целостности Китая военным путём.

#сша #китай #си цзиньпин
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