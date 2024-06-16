По этой причине к строительству привлекают всё больше мигрантов.





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Издание Forbes, ссылаясь на данные Конфедерации работодателей Украины и Пенсионного фонда, пишет, что из-за ужесточения мобилизации, украинские строительные компании испытывают существенный дефицит кадров - 40%, при этом 74% предприятий ощущают на себе его последствия. Примечательно, что на момент осени 2023 года на это жаловались 55% предприятий.

Таким образом на момент 1 января 2024 года количество работающих в строительной отрасли украинцев снизилось до почти 300 тысяч человек. Учитывая данные двухлетней давности, когда в стране не было мобилизации, данный показатель фактически снизился на 25,4%.

Директор строительной компании 7CI Group Ольга Гавура утверждает, что в среднем предприятиям в данной отрасли не хватает около 30 - 40% специалистов. В связи с этим некоторые компании начинают привлекать мигрантов, в особенности на вакансии бетонщиков, каменщиках и разнорабочих. Первое прибытие мигрантов ожидают уже в этом месяце. Привлекаются в основном специалисты из стран Азии (Индия, Пакистан, Филиппины, Бангладеш и Непал) и Африки.

Стоит отметить, что даже несмотря на боевые действия, в ряде украинских городов продолжается застройка новыми жилыми комплексами. Некоторые из них начали строиться ещё до боевых действий, но всё-таки не свернули стройку и продолжили её.