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Nacvark
Минобороны Китая: Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе
В Пекине объяснили, к чему приведёт поддержка США независимости Тайваня.


В начале июня американский президент Джо Байден объявил о возможном привлечении американских сил к урегулированию ситуации в Тайваньском проливе, если Китай будет представлять серьёзную военную угрозу Тайваню. После этого Командующий Индо-Тихоокеанским командованием Соединённых Штатов Америки генерал Самуэль Папапро пообещал к 2027 году организовать применение американской армией современных беспилотным систем, чтобы предостеречь стороны от развития конфликта по военному сценарию.

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Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган прокомментировал слова американского президента, отметив, что в Пекине не терпят никакого внешнего вмешательства, а независимость острова несовместима с миром в Тайваньском проливе, поскольку это приведёт к неминуемой войне между Тайбэем и Китаем.

Китайский чиновник призвал Соединённые Штаты Америки признать вред Тайваня, а также отказаться от обязательств по поддержке независимости Тайваня. При этом он подчеркнул, что китайская армия продолжит борьбу за независимость ради воссоединения с островом, пресекая все попытки внешнего вмешательства.

Стоит отметить, что официально Соединённые Штаты Америки не признают Тайвань, но при этом оказывают ему всяческую экономическую и военную помощь на протяжение многих лет.

#сша #китай
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