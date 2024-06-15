В Пекине объяснили, к чему приведёт поддержка США независимости Тайваня.





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В начале июня американский президент Джо Байден объявил о возможном привлечении американских сил к урегулированию ситуации в Тайваньском проливе, если Китай будет представлять серьёзную военную угрозу Тайваню. После этого Командующий Индо-Тихоокеанским командованием Соединённых Штатов Америки генерал Самуэль Папапро пообещал к 2027 году организовать применение американской армией современных беспилотным систем, чтобы предостеречь стороны от развития конфликта по военному сценарию.

Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган прокомментировал слова американского президента, отметив, что в Пекине не терпят никакого внешнего вмешательства, а независимость острова несовместима с миром в Тайваньском проливе, поскольку это приведёт к неминуемой войне между Тайбэем и Китаем.

Китайский чиновник призвал Соединённые Штаты Америки признать вред Тайваня, а также отказаться от обязательств по поддержке независимости Тайваня. При этом он подчеркнул, что китайская армия продолжит борьбу за независимость ради воссоединения с островом, пресекая все попытки внешнего вмешательства.

Стоит отметить, что официально Соединённые Штаты Америки не признают Тайвань, но при этом оказывают ему всяческую экономическую и военную помощь на протяжение многих лет.