Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Самуэль Папаро пообещал превратить 100-мильную морскую зону у острова в беспилотный ад.





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Командующий Индо-Тихоокеанским командованием Соединённых Штатов Америки генерал Самуэль Папапро заявил, что Вашингтон продолжит защищать Тайвань от угрозы военной операции Китая по возвращению острова в состав государства. Для этого американские силы планируют использовать засекреченные беспилотные аппараты.

Американский генерал объяснил, что 100-мильная (160-километровая) морская зона у острова будет защищена армадой беспилотной кораблей. Он пообещал превратить акваторию в «беспилотный ад» с использованием секретных технологий, если Пекин решит нарушить морское пространство Тайваня.

По мнению Папапро, беспилотники позволят затруднить продвижение китайской армии и дадут возможность подготовить масштабный ответ Китаю на его действия. Он планирует подготовить американскую армию к такому сценарию уже к 2027 году, поскольку аналитики Пентагона именно в этом году предвещают повышение военной активности Китая в Тайваньском проливе.

Посольство Китая в Вашингтоне отреагировала на заявление Самуэля Папапро, предупредив, что никому не стоит недооценивать решимость Китая в отстаивании своей территориальной целостности и его способностях.