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Nacvark
Орбан рассказал о планах НАТО создать три крупных логистических центра для поставок оружия Киеву
Он подчеркнул, что Будапешт против военных поставок Украине, хотя на них оказывают давление.


Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с Kossuth заявил, что НАТО планируют создать на своих территориях три крупных логистических центра, откуда будет поставляться оружие Украине. Он отмечает, что это будет означать координацию военных поставок украинской армии североатлантическим альянсом, а не как раньше - отдельными странами, например Соединёнными Штатами Америки.

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Глава венгерского правительства назвал это так называемой «украинской миссией», которая вызывает у него обеспокоенность, поскольку базы будут, скорее всего, располагаться в Польше, Румынии и Словаки, то есть граничить с Венгрией. Таким образом страны  фактически станут военными целями и могут подставить под удар венгерское государство. При этом он подчеркнул, что конкретно Венгрия отказывается принимать участие в этой миссии североатлантического альянса.

Что касается Польши и Румынии, то, по мнению Орбана, они располагаются ближе к линии боевого соприкосновения, могут оказать наибольшую помощь и в случае необходимости даже воевать. В то же время венгры против содействия союзникам в этом вопросе, а словаки относятся с осторожностью.

В то же время Виктор Орбан акцентирует внимание на том, что 31 страна-участник НАТО оказывают огромнейшее давление на Будапешт, пытаясь склонить его к военной помощи Украине. Основную проблему он видит в том, что 31 из 32 стран североатлантического альянса хотят победить Россию, а Москва не собирается идти на уступки, впрочем, как и Киев, отдавая предпочтение военному решению конфликта. Политик также напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давал ему личные гарантии неучастия Венгрии в военных операциях североатлантического альянса за пределами его границ.

#украина #нато #орбан
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