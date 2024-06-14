О том, какая именно авиационная техника была запрошена Киевом - он не уточнил.





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Вчера стало известно, что Владимир Зеленский и Джо Байден на полях саммита «Большой семёрки» в Италии подписали соглашение в сфере безопасности, которое предусматривает предоставление Украине гарантий оказания военной, экономической и другой помощи. Об этом информировало ряд изданий за несколько дней.

Украинский президент сообщил, что в рамках подписанного соглашения Вашингтон взял на себя обязательства поставить Украине эскадрильи самолётов, причём речь идёт не только об американских истребителях F-16. Он не уточнил, какую именно авиационную технику запросил Киев.

Зеленский также подчеркнул, что подписанный документ предусматривает поставки других необходимых видов вооружения, например зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также их совместное производство. До этого Вашингтон отказывался поставлять Украине данные системы противовоздушной обороны, поскольку у американской армии отсутствовала свободная техника.

При этом стоит отметить, что соглашение между Украиной и Соединёнными Штатами Америки не включает в себя размещение американских сил на украинских территориях. В Белом доме по-прежнему против прямого вмешательства в российско-украинский конфликт.