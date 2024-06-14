О том, что кубинские власти примут корабли России стало известно ещё неделю назад.



В этом месяце стало известно, что 12 июня в порт Гаваны прибудут четыре российских корабля, три из которых военного назначения - фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и морской танкер «Академик Пашин». Отмечалось, что Куба была вправе принять такое решение, поскольку вышеуказанные корабли не являются носителями ядерного оружия. В Белом доме отреагировали на ситуацию, подчеркнув отсутствие обеспокоенности, но пообещав отслеживать ситуацию и далее.

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Вчера Южное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки объявило об отправке в залив Гуантанамо (30 километров от Кубы) быстроходной подводной лодки USS Helena на фоне присутствия в акватории трёх российских военных кораблей.

При этом отмечается, что присутствие американского флота, якобы, является плановым и на самом деле не связано с визитом российских кораблей в порт Гаваны. Тем не менее есть и другие мнения, например Associated Press пишет, что это может быть «демонстрацией силы» в ответ на российское военное присутствие вблизи Соединённых Штатов Америки.

Также стоит напомнить, что американские корабли ведут регулярное отслеживание российских кораблей, которые принимают участие в учениях, что обычно подтверждают в Пентагоне.