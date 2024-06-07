Официально Вашингтон не видит угрозы в этом событии, но некоторые американские чиновники обеспокоены.





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Известно, что с 12 по 17 июня в порт Гаваны с официальном визитом прибудут четыре российских военных корабля, в частности фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». В министерстве революционных вооружённых сил Кубы прокомментировали информацию, подчеркнув, что этот жест свидетельствует об исторических дружественных отношениях между российскими и кубинским народом, а на борту российских кораблей отсутствует ядерное оружие, поэтому их можно принять без проблем.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби отреагировал на предстоящее событие, сообщив, что в Вашингтоне не расценивают присутствие российских кораблей недалеко от Соединённых Штатов Америки как серьёзную угрозу национальной безопасности. Тем не менее американское правительство продолжит наблюдать за развитием ситуации.

Однако не все представители американских властей настолько спокойно относятся к данному визиту. Так, например, сенатор-республиканец Марко Рубио возмущён ситуацией и призывает Белый дом предпринять меры, чтобы наказать Гавану за приём кораблей военно-морского флота России.