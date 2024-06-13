Генсек альянса выступает за то, чтобы увеличить роль военного блока в снабжении украинской армии оружием.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стремится к тому, чтобы добровольные взносы стран-участников североатлантического альянса на оказание помощи Украине стали обязательными. Он выразил надежду, что до саммита в Вашингтоне удастся согласовать план, в рамках которого помощь Киеву станет обязательной для стран-участников.

По мнению главы военного блока, необходимо увеличить роль и влияние НАТО на координацию военной помощи Украине. Таким образом данный процесс удастся сделать более предсказуемым и прозрачным. Стоит отметить, что сейчас основную роль в этом вопросе берут на себя Соединённые Штаты Америки, ежемесячно собирающие на авиабазе «Рамштайн» Контактную группу по обороне Украины.

В перспективе Столтенберг желает добиться, чтобы ежегодная помощь украинской армии от североатлантического альянса достигла суммы 40 миллиардов евро.

При этом Йенс Столтенберг акцентирует внимание на том, что некоторые страны-участники не исполнили свои обещания поставить Украине обещанное оружие, а на согласование военной помощи от Соединённых Штатов Америки ушло полгода. Всё это подтверждает необходимость утверждения обязательных взносов и обязательств на уровне НАТО по поддержке Киева.