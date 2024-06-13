Средства предназначены для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей.

В канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что глава британского правительства Риши Сунак на встрече «Большой семёрки» в Италии объявит о новом пакете помощи Украине общей стоимостью 242 миллионов фунтов стерлингов (около 310 миллионов долларов).

Отмечается, что средства позволят обеспечить срочные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности страны, а также заложат фундамент для долгосрочного экономического и социального развития и реконструкции. О военной помощи речи не идёт. В заявлении также упоминается, что Сунак готов сделать всё возможное, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

реклама

Помимо этого, британский премьер обсудит на саммите со странами G7 вопрос конфискации доходов от российских активов, чтобы таким образом оказывать помощь Украине за счёт России. Британские власти поддерживают такую меру и готовы к обсуждению использования замороженных в Европе российских активов для поддержки Киева.

Таким образом общая помощь Украине со стороны Великобритании с 24 февраля 2022 года достигнет суммы в более чем 16 миллиардов долларов.