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Nacvark
Буданов: Россия разместила в Крыму новейшие ЗРК С-500
Он подчеркнул, что это их опытное использование.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию в зоне боевых действий, рассказав, что происходит усиление противовоздушной обороны России, в частности Крыма. Он утверждает, что на полуострове были размещены новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей»

По словам главы украинской разведки, речь идёт об опытном применении новейших образцов, но тем не менее они уже там появились.

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Помимо этого Буданов указал на использование Крымского моста в военных целях, что российские официальные лица от части отвергают. Украинский генерал акцентирует внимание на том, что большая часть военных грузов действительно по-прежнему перевозится паромами, но мост тоже используется в военных целях, например когда там транспортируют личный состав. При этом, по его мнению, такая ситуация будет продолжаться, пока Крымский мост действует.

Что касается С-500, впервые информация о серийном производстве данного комплекса появилась ещё в 2021 году. Издание Defense Express ранее уже писало, что данная система может перехватывать гиперзвуковые цели. Официальных заявлений со стороны Москвы о применении данных зенитно-ракетных комплексов пока что не было.

#россия #крым #буданов
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