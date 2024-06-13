Они находятся в неисправном состоянии, а страна не может починить их из-за эмбарго. Власти страны рассчитывают, что взамен данной технике им дадут новые самолёты.

Около сорока лет назад Аргентина приобрела французские палубные штурмовики Dassault-Breguet Super Étendard, которые использовала в противостоянии с британским флотом. Со временем они пришли в негодность, а их ремонт потребовал приобретения новых двигателей, что является невозможным в связи с наложенным Великобританией эмбарго по результатам Фолклендской войны 1982 года.

Стало известно, что аргентинские штурмовики могут быть переданы Вооружённым силам Украины, на что дал своё согласие президент страны Хавьер Милей. Планируется, что первоначально техника поступит Франции, которая займётся их ремонтом и уже потом передаст Киеву.

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Самолёты французского производства были выведены из эксплуатации Аргентиной в 2016 году. Тем не менее они могут нести противокорабельные ракеты и в своё время успешно применялись. Аргентина рассчитывает, что после передачи Dassault-Breguet Super Étendard украинской армии, им предоставят аналогичную военную технику, которое можно будет поставить на вооружение.