Вероятно, это один из шагов по возвращению обязательной службы в военное время.

В последнее время в Германии из-за мировой напряжённости вновь стал актуален вопрос всеобщей воинской повинности. В министерстве обороны страны считают, что такая мера необходима на случай войны, особенно учитывая все тенденции и риски в мире.

Издание Deutschen Presse-Agentur (DPA) пишет о том, что министр обороны Борис Писториус иметь планы по возвращению обязательного военного учёта для юношей, который был отменён ещё 13 лет назад. Если до этого дойдёт, то попадающие под возрастную категорию лица будут заполнять анкету, в которой необходимо рассказать о своём желании служить в армии и способностях. Допускается, что такой шаг может впоследствии привести к возвращению обязательной службы, по крайней мере в военное время.

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По данным DPA, из 100 тысяч кандидатов на службу отбирать в Бундесвер будут около 40 тысяч. Они будут проходить службу в течение шести или двенадцати месяцев. Однако не все немецкие политики поддерживают эту идею. Например сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что необходимо оставить исключительно контрактную службу.

Ранее в Бундесвере заявили о намерениях увеличить численность резервистов в немецкой армии до 60 тысяч человек. На момент 2023 года цифра составляла около 37 тысяч резервистов.