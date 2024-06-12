Западные правительства предпринимают недостаточные меры по наращиванию военного производства на континенте.





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Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall, являющегося основным поставщиком артиллерийских снарядов калибра 155-мм для украинской армии, Армин Паппергер на конференции по восстановлению Украины заявил, что имеющихся заказов хватит на то, чтобы обеспечить Киев оружием на следующие полгода - год. В дальнейшем поставки прекратятся из-за отсутствия денег.

По словам немецкого бизнесмена, бюджет является реальной проблемой, поскольку ни в Германии, ни в Европе нет денег на то, чтобы наращивать военное производство, из-за чего возникают задержки с поставкам боеприпасов Украине. Он отметил, что специальный фонд Германии на 100 миллиардов евро, предназначенный для наращивания военного производства и модернизации сил Бундесвера, иссяк. Что касается поддержки Киева, то, по мнению Паппергера, для этого необходимо вкладывать больше денег.

Иначе, как подчёркивает он, все истории успеха, на которые сейчас рассчитывают, попросту закончатся, ведь в европейских бюджетах не будет денег для размещения дальнейших заказов на производство боеприпасов.

Армин Паппергер указывает на то, что основной проблемой Запада является его краткосрочная стратегия поддержки - на год, а порой и полгода. Для эффективной помощи, необходимо обеспечить долгосрочную поддержку. Слова бизнесмена можно объяснить просто: бизнесу в военно-промышленном комплексе нужны гарантии, что если они начнут развивать свои производственные мощности, инвестируя в это деньги, им продолжат поступать заказы на оружие, в противном случае, наращивание военного производства будет соответствовать и ограничиваться краткосрочной стратегией поддержки.