Недобросовестные предприятия экспортируют зерно в обход налогообложения.





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Заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий, в эфире украинского телемарафона заявил, что государственный бюджет страны теряет миллиарды гривен из-за "серых" схем экспорта зерна. Он подчеркнул, что на текущий момент это действительно существенная проблема.

По словам украинского правоохранителя, большая часть зерна идёт нелегально: налоги не уплачиваются, валютная выручка не возвращается, а страна теряет миллиарды гривен. Вербицкий отметил, что только за последнее время удалось предотвратить вывоз с украинских территорий около 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которые фигурировали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 32 миллиона гривен (около 800 тысяч долларов).

В министерстве экономики Украины утверждают, что часть вывозимого зерна покидает страну без уплаты налогов. При этом подсчитать точное количество вывезенного зерна и, соответственно, убытков - практически невозможно. Зерно вывозят из страны грузовиками, кораблями и железными дорогами.

Сейчас в стране расследуют случай с уклонением налогов на сумму в почти миллион долларов. В схеме замешан агропромышленный холдинг GNT Group из Одессы, который, по данным Бюро экономической безопасности, использовал схему продажи сельскохозяйственной продукции через фирмы-однодневки.