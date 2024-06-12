Киев получит третью батарею Patriot, системы IRIS-T и зенитные самоходные установки Gepard.





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Недавно Владимир Зеленский сообщил, что вскоре украинская армия получит новые системы противовоздушной обороны от союзников. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил информацию и анонсировал в ближайшее время поставку Киеву новых систем.

Речь идёт о третьей батарее зенитно-ракетного комплекса Patriot, систем IRIS-T, зенитных самоходных установок Gepard и боеприпасов ко всей перечисленной технике. По словам немецкого канцлера, поставки средств противовоздушной обороны являются самой насущной потребностью, поэтому они будут проведены в ближайшие недели и месяцы.

Шольц отметил, что когда говорится об оказании военной помощи, то тут идёт речь про восстановление будущего государства-члена Европейского союза. Он считает, что сильная и свободная Украина может победить Россию.

Помимо этого Олаф Шольц призвал все европейские государства оказать свою помощь Украине по усилению её противовоздушной обороны, тем самым поддержав немецкую инициативу. Однако пока что, страны Европы не особо спешат жертвовать собственными системами противовоздушной обороны.