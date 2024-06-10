У французской армии 26 истребителей, но вряд ли она расстанется с ними полностью.

Недавно была новость о том, что Франция проведёт шестимесячный курс обучения украинских пилотов по эксплуатации французских истребителей Mirage-2000-5. Помимо этого будет передано пять единиц авиационной техники, но, по всей видимости, всё может этим и ограничиться.

Издание La Tribune пишет о том, что Париж в силах предоставить Киеву до шести единиц французских истребителей. Дело в том, что на вооружении Военно-воздушных сил Франции находится 26 истребителей данного типа, но вряд ли страна расстанется с ними полностью, предпочитая оставить себе хотя бы одну эскадрилью из двадцати единиц авиационной техники.

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Однако такого количества крайне мало, чтобы удовлетворить потребности Киева и оправдать обучение. Для понимания, курс обучения украинских пилотов F-16 завязан на обещаниях Европы поставить около 80 единиц самолётов, поэтому тут учебная миссия выглядит вполне обоснованно. Что касается французских истребителей, вполне вероятно, что Франция обратиться к союзникам, например Греции, с просьбой сделать свой вклад в военные поставки авиационной техники.

Стоит отметить, что сейчас Запад сконцентрировался на поставках Киеву именно американских истребителей F-16, а не других видах авиационной техники, чтобы обеспечить эффективное использование конкретного типа самолётов, не делая «солянку» из разной техники, как в случае с украинской противовоздушной обороной.