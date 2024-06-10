Такая должность аналогична той, что была во время американского присутствия в Афганистане.





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Издание Foreign Policy пишет о том, что в НАТО планируют создать должность специального представителя североатлантического альянса по Украине, офис которого будет располагаться в Киеве. Информацию подтвердили изданию ряд западных чиновников, в частности, помощники американских конгрессменов.

Отмечается, что план по созданию соответствующей должности и офиса будет представлен на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля. Фактически, речь идёт о так называемом «старшем гражданском представителе», который будет иметь аналогичные полномочия, что и представитель североатлантического альянса в Афганистане.

Основной задачей спецпредставителя по Украине станет координация военной помощи украинской армии от разных стран НАТО. Предполагается, что это обеспечит гарантии адекватного распределения нагрузки между странами-участниками и согласованной коллективной поддержки.

Стоит отметить, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует перевести Контактную группу по обороне Украины под контроль североатлантического альянса, чтобы избежать в будущем проблем с оказанием помощи Киеву, когда в Соединённых Штатах Америки опять произойдут внутриполитические конфликты, создающие помеху для эффективной координации военной помощи на уровне альянса.