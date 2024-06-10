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Nacvark
Южная Корея запустит вещание через громкоговорители на границе с КНДР в ответ на «шары с мусором»
Таким образом Сеул будет транслировать идущую вразрез северокорейской политике информацию в приграничные районы КНДР.


В этом году Южная Корея возобновила сброс над КНДР агитационных листовок, где Сеул рассказывает северокорейцам о том, как хорошо могло бы им жить при демократическом правительстве на юге. В ответ на это, Пхеньян начал запускать воздушные шары с мусором, которые падают на южнокорейских территориях. Свои действия северокорейские власти объяснили тем, что хотят показать Сеулу, как бывает проблематично собирать макулатуру с улиц городов.

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Сейчас стало известно, что южнокорейские власти планируют запустить вещание через громкоговорители на приграничных территориях с КНДР. Это будет означать, что северокорейцы, живущие недалеко от границы, будут слышать транслируемое Сеулом информацию, которая, по очевидным причинам, идёт вразрез политике северокорейских властей.

Подобная практика осуществлялась Южной Кореей в 2004 году, но периодически вещание прекращали. В последний раз громкоговорители зазвучали в приграничных районах в 2016 года после того, как КНДР провела ядерные испытания.

Ранее Сеул приостановил действие военного соглашения с Пхеньяном в ответ на «мусорные атаки», но они продолжились, после чего и возвращается вещание через громкоговорители.

#южная корея #кндр
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