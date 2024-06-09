Страна находится в больших долговых обязательствах перед своими союзниками.





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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл собственные рассуждения насчёт того, зачем Запад продолжает оказывать помощь Украине. Он сразу подчеркнул, что украинское государство достаточно богатое, но погрязло в долгах.

Именно по этой причине, как считает глава венгерского правительства, западные страны вынуждены поддерживать Киев. При этом Соединённые Штаты Америки фактически выдали Украине ещё один кредит на 40 миллиардов долларов, которые будут потрачены на оружие. Венгерский политик видит в действиях Запада именно жажду вернуть свои деньги, что сделать можно только в случае победы Украины.

Орбан также вспомнил и Россию при президентстве Бориса Ельцина, которую, по его словам, Европа считает достаточно привлекательной и хотела бы её вернуть. В частности западные инвесторы заинтересованы тем, как в 90-х годах им предоставили большие экономические возможности, а они, воспользовавшись этим, свободно зашли на российский рынок и использовали их в соответствии со своей экономической логикой. Тем не менее, в один момент, Москва пересмотрела происходящее, взяла всё в свои руки и отрегулировала по своему - добавил он.

Что касается боевых действий, Виктор Орбан допускает, что их можно действительно завершить за 24 часа, если в Европе и Соединённых Штатах Америки будет больше сторонников мира, чем продолжения боевых действий.