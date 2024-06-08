Предполагалось, что генсек альянса поспособствует выделению средств со счетов стран-участников в специальный фонд, но тогда было непонятно, где найдут такие средства.





реклама

В этом году появилась информация, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поспособствует созданию специального фонда на 100 миллиардов долларов, предназначенных для Украины. Средства планировалось взять со взносов стран-участников североатлантического альянса, но даже тогда не все понимали, как именно хотят найти такую сумму. Позже появилась информация, что конечная сумма поддержки может быть пересмотрена, а сейчас издание Bloomberg пишет про отмену инициативы.

По данным издания, вместо этого Столтенберг предложил союзникам поддерживать текущий уровень помощи Украине на сумму, равную 43 миллиардам долларов в год. Именно столько в среднем тратилось на помощь Киеву в 2022 году. Сумма взноса будет зависеть от ВВП страны, а существенная часть средств по-прежнему будут поступать от Соединённых Штатов Америки.

Такой план хоть и не предусматривает привлечение новых средств, но выглядит более реалистично и прозрачно, позволяя прогнозировать приблизительные суммы помощи на ближайшие годы. Также Йенс Столтенберг по-прежнему желает перевести оперативное управление военной помощью Украине в рамках Контактной группы по обороне, с Соединённых Штатов Америки на НАТО, чтобы в случае внутриполитических изменений в Вашингтоне, поддержка Киева не оказалась под вопросом.

В то же время Турция, как отмечает Bloomberg, призвала проявить сдержанность в данном вопросе, чтобы не создать впечатление более активного вмешательства НАТО в российско-украинском конфликте.