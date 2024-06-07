Речь идёт об учениях, где отрабатывают манёвры по противостоянию российской армии.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей Советов безопасности стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что НАТО отрабатывают сценарии по вторжению в страны ОДКБ.

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По словам российского чиновника, на ряде рубежей коллективной безопасности наращивается военное присутствие североатлантического альянса, а также размещается новое оружие. Помимо этого возросло число рисков в воздушном пространстве из-за многочисленных военных учений. Шойгу обвинил Запад в попытке использовать большой арсенал средств, в том числе политическое давление, шантаж и угрозы, для попытки превратить регион в арену противостояния.

Стоит напомнить, что сейчас североатлантический действительно проводит гораздо больше военных учений и использует в своих сценариях реальные обстоятельства, а не как раньше - условные.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал страны Европы быть готовыми к военной конфронтации с Россией уже к 2029 году. Он подчеркнул успешный переход российской экономики на военные рельсы.