Вашингтон медлит с обучением украинских пилотов, ссылаясь на ограниченное количество мест для обучения.





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Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Киеве недовольны тем, как Соединённые Штаты Америки подошли к подготовке американских истребителей F-16 к отправке украинской армии. В частности, украинские власти требуют от Вашингтона усилить действующую программу обучения украинских лётчиков, которая является достаточно ограниченной.

По данным источников Politico, сейчас Украина готова отправить ещё тридцать пилотов для обучения на F-16, но Администрация президента Джо Байдена отказывает им в этом, поскольку места на обучение ограничены. Инструкторы в штате Аризона не могут принять более 12 пилотов. В учреждениях Дании и Румынии аналогичная проблема.

Politico подчёркивает, что ситуация с промедлением в обучении украинских пилотов является последним препятствием для получения американских истребителей. Ряд стран уже готовы направить свои F-16 украинской армии, но пока нет пилотов, готовых к эксплуатации новой авиационной техники.

Отмечается, что группа из конгрессменов, в частности Джим Хаймс и Майк Тёрнер, оказывают давление на Белый дом, чтобы он активизировал усилия по обучению украинских пилотов. В то же в мае, ряд законодателей отправили официальное обращение к Пентагону, попросив ведомство обозначить приоритет в обучении украинских лётчиков.