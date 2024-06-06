Дроновая коалиция готова закупить дроны у компаний, стран Контактной группы по обороне Украины.





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В феврале 2024 года Великобритания и Латвия основали коалицию дронов, в которую впоследствии вошло ещё семь стран. Основной задачей объединения стало оказание помощи Вооружённым силам Украины путём поставки беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве обороны Великобритании объявили о совместном с Латвией тендере на закупку беспилотников в рамках коалиции. Принять участие в нём смогут компании из стран, входящих в Контактную группу по обороне Украины, которая раз в месяц встречается в формате «Рамштайн».

Отмечается, что тендер направлен на поиск поставщиков, способных производить и поставлять дроны в больших масштабах, при этом используя производственные мощности западных стран и предлагая доступную цену. Первый этапа тендера продлится до 28 июня, после чего будут оглашены компании, которые получат заказы на производство дронов.

Остальные этапы будут объявляться на протяжении текущего года по мере необходимости. При этом, решение о получении компанией последующих заказов зависит от того, какой отзыв о поставленной партии дронов оставят Вооружённые силы Украины в ходе их применения в условиях боевых действий.