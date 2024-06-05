Перспективы принятия законопроекта неизвестны, поскольку Белый дом против таких мер.

Недавно прокуроры Международного уголовного суда запросили ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, начальника Генерального штаба Армии обороны страны Херци Халеви, а также ряда функционеров палестинской группировки ХАМАС. Запросившие ордер лица объяснили, что неоднократно призывали стороны палестино-израильского конфликта придерживаться международно признанных обычаев ведения боевых действий, но они этих рекомендаций не придерживались, поэтому пришлось предпринять меры.

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Вчера утром стало известно, что процедурный комитет Конгресса зарегистрировал законопроект, предполагающий введение санкций против деятелей Международного уголовного суда, действующих против союзников Соединённых Штатов Америки. Однако как стало известно сейчас, соответствующая инициатива уже набрала необходимое количество голосов в Палате представителей - 247 «за» и 155 «против».

Санкции предполагают стандартный список ограничений: запрет на операции с имуществом в штатах и аннулирование виз для посещения Соединённых Штатов Америки, невозможность их получения в дальнейшем.

Основными сподвижниками законопроекта являются республиканцы, поддерживающие Израиль. При этом непонятно, насколько у данного законопроекта велики шансы на принятие, поскольку в Белом доме выступают против введения подобных санкций в отношении Международного уголовного суда.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки не ратифицировали Римский статут и не признают компетенцию Международного уголовного суда.