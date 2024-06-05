Поставки оружия для ВСУ сократили собственные запасы Бундесвера.





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Немецкие власти неоднократно говорили о тяжёлой ситуации на складах Бундесвера после поставок боеприпасов Вооружённым сила Украины. Однако это стало существенным стимулом для местных оборонных компаний, в частности Rheinmetall, наращивать производственные мощности.

Министерство обороны Германии направило бюджетному комитету Бундестага письмо, в котором сообщило о выделении средств для приобретения 200 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые должны восполнить дефицит на складах немецкой армии. Общая сумма оборонного заказа составляет около 880 миллионов евро, а исполнителем является вышеупомянутая Rheinmetall, которая является основным поставщиком боеприпасов для Германии и, соответственно, Украины. До этого Берлин уже закупал снаряды на 1,2 миллиарда евро.

Стоит понимать, что произведённые артиллерийские снаряды после получения могут быть направлены Украине, а на замену им будет вновь оформлен новый оборонный заказ.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер ранее уже обещал поставить Украине в этом году сотни тысяч боеприпасов, в том числе прототипы артиллерийских снарядов дальностью 100 километров, которые на текущий момент у Вооружённых сил Украины отсутствуют.