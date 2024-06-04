Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: Южная Корея разорвёт соглашение с КНДР из-за воздушных шаров с мусором
Соглашение было подписано в 2018 для снижения напряжённости между странами.


Недавно КНДР начала проводить «мусорные бомбардировки» Южной Кореи, запуская на территорию своего соседа воздушные шары с мусором. Местное население просили воздержаться от приближения к шарам, поскольку есть риск, что внутри может быть не только мусор. Тем не менее пока что всё ограничивается загрязнением южнокорейских городов.

реклама

Издание Reuters пишет, что сегодня Совет национальной безопасности представит южнокорейскому правительству предложение по отмене межгосударственного соглашения между Южной и Северной Кореей, направленного на снижение напряжённости в регионе. Это откроет возможность Сеулу для проведения военных учений вблизи северокорейской границы.

Более того, южнокорейскими властями было заявлено, что они предпримут достаточные и немедленные меры в ответ на провокацию Пхеньяна с запуском воздушных шаров с мусором. Власти КНДР уже пообещали свернуть свою акцию по одариванию соседа мусором, подчеркнув, что на такой шаг они пошли из-за сбрасываемых Сеулом на территорию КНДР листовок агитационного характера, где северокорейцам рассказывают об ужасах установленного в их стране режима.

Стоит отметить, что анонсированное Сеулом решение далеко не первое, которое повлияло на невозможность мирного воссоединения корейского полуострова. В КНДР и вовсе приняли документ, делающий мирное воссоединение невозможным. Несмотря на исторические попытки государств воссоединиться в единую державу, спустя десятилетия это стало невозможно из-за разных режимов правления, сказавшихся на культурном и социальном воспитании корейского народа с разных частей полуострова.

#южная корея #кндр
+
Написать комментарий (0)
КНДР продемонстрировала новый "истребитель танков" на шасси колесного БТР
Северная Корея отправила Южной ещё 700 шаров с мусором и пообещала делать это регулярно
США, Япония и Южная Корея договорились провести первые учения Freedom Edge
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
19
В России к концу 2024 года построят импортозамещающий завод по производству сельхозтехники
11
Realme GT 7 Pro может получить ультразвуковой сканер отпечатков в экране и камеру-перископ
+
Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
2
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
2
В России идет строительство масштабного энергопроекта Курская АЭС-2 мощностью 5 ГВт
+
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
3
В Оренбургской области построят 10 новых заводов и 6 логистических центров к 2028 году
2
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
4
Chrome теряет пользователей на рынке десктопных браузеров, Microsoft Edge достигает нового максимума
6
Google представила 7 новых функций для Android
+
Премьер Эстонии: Если Украина вступит в НАТО даже с потерей территорий, то это будет «победой»
3
Первый деревянный спутник планируют запустить на орбиту в сентябре этого года
+
CNN: Американский генерал назвал "несусветной глупостью" жалобы ВСУ на танки Abrams
2
Фанаты создали реалистичный симулятор танка в World of Tanks, управляемый тремя людьми
+
GSMArena: Poco F6 более интересен покупателям, чем Poco F6 Pro
+
В Японии два истребителя F-35 совершили аварийную посадку из-за отказа электроники
+
Galaxy S25 Ultra может получить хранилище UFS 4.1
+
StatCounter: Windows 11 может никогда не догнать Windows 10
13
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
11

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
30
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
108
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
6
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
2
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
5
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
2
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
1

Сейчас обсуждают

Смотрю за 404
08:10
Пока Путин лучше "набрасывает".
FP: ВСУ срочно нужно контрнаступление, иначе мирные переговоры для Украины окончатся провалом
Дмитрий
08:09
Классный но 1400 евро. в 10 раз дороже обычных всего лишь. жадность не имеет границ. ну ничего еще лет 5-7 можно подождать.
LG выпустила игровой монитор UltraGear OLED 32GS95UX-B с частотой 480 Гц
Алексей Соколов
08:07
На даче старенький I7-3770, 16 Gb DDR3-1600, SSD 128 GB + HDD 1 TB, Nvidia 1060 6 Gb. монитор Samsung 27 дюймов FHD. Дома два компа на I5-12600, 32GB DDR4-3600, SSD M2 500 GB + SSD M2 2 TB, Nvidia 406...
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Дмитрий
08:04
В пределах одного сокета это нормально. обычно один сокет это +50% и не более
AMD представила настольные процессоры Ryzen 9000 с ядрами на базе микроархитектуры Zen 5
century84
07:56
Какие мирные переговоры?
FP: ВСУ срочно нужно контрнаступление, иначе мирные переговоры для Украины окончатся провалом
Смотрю за 404
07:52
А можно в 2х словах, столько не осилил.
На Западе задумались об использовании Северного морского пути из-за атак хуситов
Евгений Мирный
07:50
Сколько уже можно клепать эти сборки? Одно и тоже только заставки меняются и предустановленных всё тех же программ! Испанский стыд
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
no_fate
07:48
Обновить одно говно на другое, более говеное говно, так себе удовольствие.
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
Михаил Баулин
07:45
/в 20-25 проходил неск раз. А ещё раньше на Спектруме играл, так что меня всё устраивает/ Так нафига игры тогда? смотри диафильмы
Почему вам не нужна брендовая видеокарта, и стоит ли покупать бюджетный Palit вместо дорогого Asus
Sergey Kozyaev
07:37
игра использует множество системных функций которые проходят через виртуализированное ядро. Про то что VBS фичи снижают фпс уже давно известно со времён 10 винды...
Влияние виртуализации и целостности памяти на FPS в PUBG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем