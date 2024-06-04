Соглашение было подписано в 2018 для снижения напряжённости между странами.





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Недавно КНДР начала проводить «мусорные бомбардировки» Южной Кореи, запуская на территорию своего соседа воздушные шары с мусором. Местное население просили воздержаться от приближения к шарам, поскольку есть риск, что внутри может быть не только мусор. Тем не менее пока что всё ограничивается загрязнением южнокорейских городов.

Издание Reuters пишет, что сегодня Совет национальной безопасности представит южнокорейскому правительству предложение по отмене межгосударственного соглашения между Южной и Северной Кореей, направленного на снижение напряжённости в регионе. Это откроет возможность Сеулу для проведения военных учений вблизи северокорейской границы.

Более того, южнокорейскими властями было заявлено, что они предпримут достаточные и немедленные меры в ответ на провокацию Пхеньяна с запуском воздушных шаров с мусором. Власти КНДР уже пообещали свернуть свою акцию по одариванию соседа мусором, подчеркнув, что на такой шаг они пошли из-за сбрасываемых Сеулом на территорию КНДР листовок агитационного характера, где северокорейцам рассказывают об ужасах установленного в их стране режима.

Стоит отметить, что анонсированное Сеулом решение далеко не первое, которое повлияло на невозможность мирного воссоединения корейского полуострова. В КНДР и вовсе приняли документ, делающий мирное воссоединение невозможным. Несмотря на исторические попытки государств воссоединиться в единую державу, спустя десятилетия это стало невозможно из-за разных режимов правления, сказавшихся на культурном и социальном воспитании корейского народа с разных частей полуострова.