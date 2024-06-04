Москва после падения экспорта газа в Европу хочет нарастить его поставки Китаю, но китайцы требуют для этого льготных условий - продажи по внутрироссийским ценам.

После начала боевых действий на украинских территориях, в Европе начали постепенно отказываться от поставок российского газа, тем самым создав необходимость перенаправить его потоки другим странам, например Китаю. Сейчас «Газпром» настроен на строительство газопровода «Сила Сибири 2», чтобы повысить количество продаваемого в Азию газа.

По данным издания Financial Times, сейчас в этом направлении идут переговоры между Москвой и Пекином, но, по всей видимости, они зашли в тупик. Китай настаивает на максимальном субсидировании цен, а Россия считает это необоснованным.

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Пекин считает справедливой стоимостью экспортируемого газа через трубопровод равную внутренним российским ценам. В то же время китайские власти дали понять, что готовы закупать лишь малую часть из запланированных Россией на ежегодный экспорт через «Силу Сибири – 2» пятидесяти миллиардов кубометров газа.

В материале Financial Times отмечается, что из-за возникших сложностей в переговорах один из крупных российских банков исключил данный газопровод из своего прогноза для «Газпрома», чем понизил ожидаемую на 2029 год прибыль на 15%.

На сегодняшний день российский газ поступает в Китай по газопроводу «Сила Сибири», рассчитанного на поставку 38 миллиардов кубометров ресурса ежегодно. Тем не менее сейчас экспортный потенциал не достигает максимальных значений, а развить его до пика планируют в лучше случае к 2025 году.