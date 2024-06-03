Страны поставляют дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы для этого.





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Недавно Владимир Зеленский говорил об упущенной возможности снизить потенциал российского наступления в Харьковской области из-за отсутствия разрешения на нанесение ударов по военным объектам на территории России. Однако позже ряд стран всё же пошли на уступки и дали такое разрешение, в частности поставщики дальнобойных ракет - Великобритания и Франция. Зеленский в рамках встречи «Диалог Шангри-Ла» сообщил, что этого решения недостаточно и необходимо разрешение на удары по российским военным аэродромам.

Издание BBC пишет о том, что на такой шаг решилась Великобритания и Франция, поставляющие Вооружённым силам Украины ракеты Storm Shadow. Основной целью могут стать аэродромы в Белгородской и Курской областях, поскольку только они находятся в зоне досягаемости ракет.

Журналисты издания поговорили со своим источником в Военно-воздушных силах Украины, которые утверждает, что Лондон и Париж во время передачи ракет не устанавливали каких-либо конкретных ограничений на их применение, а французский президент Эммануэль Макрон своим заявлением о праве Украины на нейтрализацию военных объектов, с которых страна подвергается атакам, вовсе подтвердил отсутствие ограничений на удары по российским аэродромам. По крайней мере, так эту ситуацию оценивает украинский офицер и, соответственно, военное командование может воспринять её аналогично.

Собеседник BBC считает, что ближайшими целями могут стать аэродромы «Халино» (100 километров от границы) и новая авиабаза в Алексеевке (75 километров). Тем не менее даже при таких обстоятельствах десятки потенциальных целей останутся вне досягаемости украинских ракет, поскольку они чисто технически неспособны преодолеть большие расстояния.