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Nacvark
Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит мира и оказании помощи России
До этого украинский президент отрицал, что Пекин помогает Москве.


На протяжении 2023 года Соединённые Штаты Америки пытались доказать, что Китай оказывает военную помощь России. Тем не менее в Европейском союзе этому не верили, а позже и сам Владимир Зеленский согласился с тем, что китайские власти не оказывают помощь Москве. В конце концов Вашингтон отступил от своей позиции, признав, что на тот момент у них не было доказательств поддержки России китайцами.

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Однако сейчас Зеленский тоже пересмотрел свою позицию и обвинил Пекин в оказании помощи России. Для начала он провёл сравнение с Соединёнными Штатами Америки, которые выходят на контакт с другими государствами и поощряют их визит на саммит мира в Швейцарии, когда Китай наоборот делает всё, чтобы представители разных государств не приезжали на мероприятие.

Зеленский призвал лидеров Азии принять участие в Глобальном саммите мира, присоединившись к другим 106 странам. Также он упомянул, что у Киева есть информация об оказании Китаем помощи военным усилиям России.

Ранее издание Reuters писало, что Китай отказывается от посещения швейцарского саммита, поскольку в Пекине считают необходимым проведением мирной конференции, которую признают сразу обе стороны конфликта - и Украина, и Россия.

#россия #украина #китай #зеленский
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так зеля это уже самозванец,его всерьёз никто не воспринимает.
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