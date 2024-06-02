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Nacvark
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Тайвань для США приоритетнее, чем Европа
Он утверждает, что штаты будут чувствовать себя в безопасности только тогда, когда Азия будет в безопасности.


Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» заявил, что несмотря на исторически значимые столкновения в Европе (российско-украинский конфликт) и на Ближнем Востоке (палестино-израильский конфликт), Индо-Тихоокеанский регион (имеется в виду Тайвань) остаётся приоритетом для Вашингтона, как потенциальный театр военных действий.

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По словам американского министра, штаты будут себя чувствовать в безопасности только тогда, когда в безопасности будет Азия. Он подчеркнул, что американские силы уже продолжительное время сохраняют своё присутствие Индо-Тихоокеанском регионе и продолжат делать это далее. Ллойд Остин также добавил, что конфронтация Соединённых Штатов Америки и Китая не является неизбежной и страны должны разрешать споры путём диалога, а не конфликта или ультиматума.

В то же время заместитель начальника Объединённого штаба Центрального военного совета Китая генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн, комментируя слова шефа Пентагона, обвинил индо-тихоокеанскую стратегию американских властей в попытках внести раскол и спровоцировать конфронтацию в регионе. Он считает, что действия Вашингтона противоречат историческим тенденциям и мешают беспроигрышному сотрудничеству.

Помимо этого министр обороны Китая Дун Цзюнь предостерёг Остина от попыток Вашингтона вмешаться в дела Китая с Тайванем.

#сша #тайвань #остин
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