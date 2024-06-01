Каждый десятый избиратель передумал голосовать за экс-президента.





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Вчера была новость о том, что кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп был признан виновным по делу о фальсификации документов судом присяжных в Нью-Йорке. Окончательное решение вынесет судья по делу, но стоит понимать, что оно в любом случае будет обвинительным.

На фоне этого издание Reuters провело совместный опрос с исследовательской компанией IPSOS, где изучило, каким образом это событие повлияет на политических рейтингах американского политика.

Как стало понятно из опроса, каждый десятый избиратель-республиканец с меньшей вероятностью проголосует за Трампа, поскольку кандидат был признан виновным в подлоге деловой документации, чтобы скрыть выплату денег порноактрисе Стефани Клиффорд в 2016 году (накануне президентских выборов) за молчание об их связях. Впрочем, есть и обратная сторона опроса: 56% республиканцев по-прежнему верны своему кандидату, а ещё 35% поддержат его с большей вероятностью, считая Трампа политически преследуемым. Тем не менее почти 10% сторонников Республиканской партии потеря веру в своего фаворита.

Что касается беспартийных избирателей, то тут 25% отказались от идеи поддержать Дональда Трампа, 18% наоборот лишь ещё больше хотят сделать это, а ещё 56% не считают решение суда способным повлиять на их мнение.

По итогам совместного опроса Reuters и IPSOS действующий американский президент Джо Байден с рейтингом 41% опережает экс-президента Дональда Трампа с его рейтингом 39%. Всего в опросе приняли участие 2,5 тысячи американцев со всех штатов.