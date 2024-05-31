Его признали виновным по всем 34 пунктам только одного уголовного дела.





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Американский политик Дональд Трамп стал первым в истории Соединённых Штатов Америки бывшим президентом страны, который предстал перед судом. Его обвиняют в поддержке штурма Капитолия, хищении секретных документов, нарушениях в бизнесе и фальсификации документов. Сам экс-президент все обвинения отвергает, считая, что его преследует действующая Администрация Джо Байдена за политическую позицию.

Стало известно, что суд присяжных в Нью-Йорке счёл Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов. Речь идёт о деле Сторми Дэниелс: в 2006 году Трамп состоял в отношениях с порноактрисой, а в 2016 году он заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание, которые позже были возмещены и замаскированы под другие расходы. Всё это суд рассматривает как попытку политика повлиять на президентские выборы 2016 года.

В связи с этим американскому политику грозит лишение свободы на 136 лет или крупный штраф. Однако, как отмечает Financial Times, засадить в тюрьму экс-президента не получится, поскольку ранее он не был судим. Окончательное решение судьи по делу будет оглашено 11 июля в 10:00.

Ранее была информация, что Дональд Трамп продал свой частный самолёт, чтобы покрыть судебные издержки. Сейчас политик столкнулся с большими расходами на адвокатов, которые представляют его интересы в суде, а Республиканская партия не планирует покрывать эти затраты за свой счёт.