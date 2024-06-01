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Nacvark
Госсекретарь США пообещал проложить Украине «мостик» к членству в НАТО
Он утверждает, что союзники будут способствовать интеграции страны в альянс.


На текущий момент? Соединённые Штаты Америки и Германия являются ключевыми противниками вступления Украины в НАТО, поскольку такой исход может заставить другие страны-участники североатлантического альянса вмешаться в российско-украинский конфликт.

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Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен по итогу заседания министров иностранных дел НАТО заявил, что на предстоящем саммите в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля, американские власти будут прорабатывать для Украины «крепкий и надёжный мостик» к членству в североатлантическом альянсе.

Известно, что Украине не стоит ожидать приглашения в североатлантический альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне. Более того, страна не имеет шансов по вступлению в военный блок, пока на её территориях идут боевые действия, а немецкий канцлер Олаф Шольц и вовсе считает, что у Киева нет шансов вступить в НАТО в течение следующих тридцати лет.

В то же время Энтони Блинкен утверждает, что страны-участники НАТО будут способствовать интеграции Украины в североатлантический альянс. Впрочем, можно предположить, что речь идёт лишь о расширении сотрудничества и взаимодействия с военным блоком, как, например, было с идеей формирования Совета «Украина - НАТО».

#украина #сша #нато
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