Немецкий канцлер добавил, что говорил об этом ещё до начала боевых действий.





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В 2019 году были внесены поправки в Конституцию Украины, в соответствии с которыми взят курс на евроатлантическую интеграцию страны. Через полгода после начала боевых действий украинские власти подали заявку на ускоренное вступление в североатлантический альянс. Тем не менее ряд стран, в особенности Соединённые Штаты Америки и Германия, являются основными противниками вступления украинского государства в военный блок.

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями Берлина заявил, что одной из названных причин для эскалации российско-украинского конфликта стала вероятностью вступления Украины в НАТО. Однако он подчеркнул, что, как стало понятно по прошлым саммитам военного блока, в ближайшее время, а может даже и в следующие тридцать лет, страна не станет членом североатлантического альянса.

Немецкий канцлер отметил, что об этом он говорил в Киеве два с половиной года назад, когда ещё не было боевых действий на украинских территориях. И, как добавил он, тогда все это понимали.

Ранее Олаф Шольц сообщил о достигнутом пределе в поддержке Украины со стороны Германии, но даже при этом он пообещал её столько, сколько понадобится.