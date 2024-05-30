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Nacvark
Трамп был вынужден продать свой самолёт, чтобы покрыть судебные издержки
На политика заведен ряд уголовных дел, представление защиты по которым бьёт по его карману, особенно на фоне предвыборной кампании.


За последние годы американский политик Дональд Трамп столкнулся с финансовыми трудностями. На него заведено ряд уголовных дел, в частности о штурме Капитолия, подлоге документов и краже секретных документов из Белого дома. Представление защиты по ним требует средств на оплату услуг адвокатов, а Национальный комитет Республиканской партии отказался покрывать за свой счёт судебные издержки политика. Помимо этого серьёзной статьёй расходов является финансирование своей предвыборной кампании, особенно если учесть, что президентские выборы пройдут уже в ноябре 2024 года.

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Стало известно, что на фоне этого бизнесмен продал свой частный самолёт Cessna Citation X стоимостью 10 миллионов долларов. Его новым владельцем стал иранский строительный магнат Мердад Моайеди, владеющий Centurion American Custom Homes, и финансирующий предвыборную кампанию Трампа.

Примечательно, что в 2016 года во время своей первой предвыборной кампании Дональд Трамп достаточно часто пользовался самолётом, но сейчас, по всей видимости, денег на его обслуживание нет, а вырученные с продажи средства могут быть потрачены для покрытия судебных издержек.

#сша #трамп
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