На политика заведен ряд уголовных дел, представление защиты по которым бьёт по его карману, особенно на фоне предвыборной кампании.





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За последние годы американский политик Дональд Трамп столкнулся с финансовыми трудностями. На него заведено ряд уголовных дел, в частности о штурме Капитолия, подлоге документов и краже секретных документов из Белого дома. Представление защиты по ним требует средств на оплату услуг адвокатов, а Национальный комитет Республиканской партии отказался покрывать за свой счёт судебные издержки политика. Помимо этого серьёзной статьёй расходов является финансирование своей предвыборной кампании, особенно если учесть, что президентские выборы пройдут уже в ноябре 2024 года.

Стало известно, что на фоне этого бизнесмен продал свой частный самолёт Cessna Citation X стоимостью 10 миллионов долларов. Его новым владельцем стал иранский строительный магнат Мердад Моайеди, владеющий Centurion American Custom Homes, и финансирующий предвыборную кампанию Трампа.

Примечательно, что в 2016 года во время своей первой предвыборной кампании Дональд Трамп достаточно часто пользовался самолётом, но сейчас, по всей видимости, денег на его обслуживание нет, а вырученные с продажи средства могут быть потрачены для покрытия судебных издержек.