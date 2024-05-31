Изначально будет отправлена ограниченная учебная миссия, в случае её успеха количество инструкторов будет увеличено.



Недавно Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский поприветствовал инициативу Франции отправить своих инструкторов для обучения украинских военных. Тогда он рассказал о том, что подписал документы, позволяющие оформить визит французским военным для их знакомства с персоналом и инфраструктурой учебных центров Вооружённых сил Украины.

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Издание Reuters пишет о том, что Париж в действительности близок к тому, чтобы отправить своих офицеров на украинские территории организации учебной миссии. При этом французских властей не волнует ни критика союзников, ни предупреждения Москвы.

По данным издания, объявить об этом решении может французский президент Эммануэль Макрон во время рабочего визита Владимира Зеленского в Париж, который запланирован на следующую неделю. В перспективе Макрон планирует возглавить коалицию по отправке западных военных инструкторов на украинские территории.

Источники Reuters указывают на ограниченную учебную миссию, в рамках которой прибудет небольшое число персонала. Если проблем в ходе этого не возникнет, число инструкторов возрастёт до нескольких сотен. Французские инструктора в основном будут специализироваться на обучении разминированию и обслуживанию оборудования.