Он сообщил, что первые инструкторы посетят учебные центры страны, чтобы познакомиться с персоналом и инфраструктурой.





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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский опубликовал в своём Telegram-канале пост, где сообщил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провёл видеопереговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

По словам украинского генерала, он рад приветствовать инициативу французских властей по отправке их инструкторов на украинские территории для обучения украинских военных. Сырский отметил, что он уже подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры Вооружённых сил Украины для знакомства с их персоналом и инфраструктурой.

Александр Сырский выразил надежду, что решимость Франции привлечёт к этой инициативе больше союзников. Помимо этого он поблагодарил Париж за предоставленную военную и экономическую помощь.

Стоит отметить, что министерство обороны Франции не подтверждает отправку своих инструкторов для обучения украинских военных, о чём пишут французские средства массовой информации. Уточняется, что пока что данный вопрос всего лишь прорабатывается, а учебная миссия на украинских территориях является одним из проектов, инициированных французским президентом Эммануэлем Макроном после конференции по поддержке Украины 26 февраля.

