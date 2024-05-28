Это беспрецедентный пакет военной помощи от испанских властей.

Стало известно, что Испания поставит Украине 19 восстановленных танков немецкого производства Leopard 2A4, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и другое вооружение испанского производства, в частности средства радиоэлектронной борьбы, в рамках ранее утверждённого испанским парламентом пакета военной помощи на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает испанское издание El Pais, ссылаясь на собственные источники и решение по утверждению пакета военной помощи.

Предполагается, что поставка нового оружия была утверждена после того, как в Мадрид прибудет украинский президент Владимир Зеленский с неотложным визитом. Помимо этого издание сообщало о планах стран по подписанию соглашения в сфере безопасности, которое действительно было вчера подписано между Зеленским и председателем правительства Испании Педро Санчесом.

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Ожидается, что Leopard 2A4 и противоракеты к системам Patriot получит украинская армия до 30 июня. Что касается оружия испанского производства, оно может поставляться по мере его выпуска.

Стоит напомнить, что в середине мая Владимир Зеленский отменил все свои зарубежные визиты, в том числе в Испанию, из-за наступления российской армии в Харьковской области.