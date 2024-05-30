Украинским союзникам не хватает денег для осуществления закупок.





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Благодаря чешской инициативе, Вооружённые силы Украины частично разобрались с дефицитом артиллерийских снарядов, получая боеприпасы не только от союзников из Европы, но и от других стран, на которых вышли власти Чехии. Когда Прага взялась за это дело, стало понятно, что основная проблема перебоев с поставками боеприпасов для украинской армии завязана не на нехватке снарядов в мире, а на отсутствии денег и желании Европы покупать оружие за пределами своего региона.

Как пишет издание EurActiv, ссылаясь на министра обороны Чехии Яна Чернохова, только четыре из восемнадцати стран выделили деньги на закупку боеприпасов в рамках их инициативы. Речь идёт о Нидерландах, Дании, Португалии и Канаде.

Стоит отметить, что сама Чехия подписала под свою инициативу восемнадцать стран, заручившись от них письменными обязательствами. Помимо этого страна установила контакт с поставщиками боеприпасов. Тем не менее поставки осуществляются медленнее, чем могли бы, поскольку для реализации инициативы попросту нет достаточного количества средств.

К концу 2024 года Чехия планирует закрыть контракты на поставку 800 тысяч артиллерийских снарядов, 500 тысяч из которых - западного производства, а 300 тысяч - советского. При этом есть возможность для закупки ещё 700 тысяч боеприпасов, однако всё опять упирается в нехватку денег.