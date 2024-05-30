По данным издания, американский президент позвонил китайскому лидеру и предупредил его последствиях такого решения.





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Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники пишет, что Пекин готовился к отправке оружия России, но американский президент Джо Байден смог его отговорить одним лишь звонком.

По данным издания, в начале российско-украинского конфликта Китай был уже готов отправить России партию оружия, но в конце концов отказался от этой задумки. Байден пообещал Си Цзиньпину ответить на эти действия, а тот, в свою очередь, поинтересовался, является ли это угрозой. В Пекине не оценили такие предупреждения, однако после них китайские власти решили сохранить свой нейтралитет в этом конфликте.

Источники The Washington Post также сообщают о назначении бывшего вице-премьера Государственного совета Китайской народной республики Лю Хэ ответственным за мониторинг продажи России материалов, которые на Западе могут счесть за помощь российской стороне конфликта.

Стоит отметить, что Китай официально отрицает отправку оружия России. В Европейском союзе и Украине подтверждают отсутствие поставок китайского оружия российской армии. В то же время в Вашингтоне настаивают на том, что хоть прямых поставок оружия нет, Москва получает из Китая важные комплектующие и товары двойного назначения, которые можно использовать для производства тех же беспилотных дронов.