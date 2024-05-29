Отмечается, что это мог быть опытный образец, направлявшийся на аэродром.

Ряд американских изданий сообщают о крушении в штате Нью-Мексико (Соединённые Штаты Америки) современного истребителя F-35B Lightning II. Информацию подтвердил производитель самолётов Lockheed Martin.

F-35 Lightning II - американский истребитель пятого поколения, разработанный оборонной компанией Lockheed Martin. Стоит на вооружении Соединённых Штатов Америки с 2011 года и является современным истребителем в эксплуатации Военно-воздушных сил страны. Стоимость программы разработки истребителя составила 55,1 миллиардов долларов.



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Уточняется, что американский истребитель потерпел крушение за пределами аэродрома в Альбукерке. На борту находился пилот, который успел катапультироваться и пребывает в больнице. Место крушение F-35B Lighting IIИздание CBS News утверждает, что потерпевший крушение истребитель являлся опытной моделью F-35B Lightning II, направлявшейся на аэродром в Южной Калифорнии. Примечательно, что недавно этот самолёт сертифицировали для ношения ядерного оружия.

В апреле в том же штате, недалеко от национального парка Уайт-Сандс, разбился американский истребитель F-16. На борту находился пилот, успевший катапультироваться.