Предполагается, что инцидент произошёл в январе 2024 года, и реакция украинских союзников была не самая доброжелательная.





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На Западе, в особенности в Германии и Соединённых Штатах Америки, неоднократно подчёркивали запрет на применение западного оружия по военным целям на российских территориях. Несмотря на призывы Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и ряда других европейских лидеров разрешить использование передаваемого странами североатлантического альянса оружия по территориям России, страны по-прежнему придерживаются своей позиции.

Однако немецкое издание Bild узнало об одном случае, когда украинские военные нарушили установленный запрет. Речь о несанкционированном применении зенитно-ракетного комплекса Patriot, когда военные выпустили противоракету в воздушное пространство России самостоятельно, без предварительного согласования действий с союзниками.

Как отмечает издание, в ответ Киев начал получать гневные звонки со стороны Берлина и Вашингтона с угрозами прекратить поставку боеприпасов для данных систем противовоздушной обороны, если подобные действия продолжатся.

Bild не уточняет, когда именно случился данный инцидент, но украинские средства массовой информации полагают, что речь об ударе по российскому военно-транспортному самолёту Ил-76 в январе 2024 года.