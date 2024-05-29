Отмечается, что это связано с необходимостью проработать сначала вопрос поставок американских истребителей.





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Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил, что шведское правительство приостанавливает подготовку истребителей Gripen к отправке Вооружённым силам Украины. Такое решение объясняется необходимостью сосредоточиться на поставках именно американских истребителей F-16, которые Киев считает приоритетом, хоть и от других самолётов украинские власти тоже не отказываются.

По словам шведского министра, решение было принято по просьбе союзников по НАТО, которые попросили Стокгольм повременить с подготовкой Gripen к отправке. Он подчеркнул, что временный отказ от поставок завязан исключительно на необходимости уделить всё внимание внедрению истребителей F-16 в Военно-воздушные силы Украины.

Пол Йонсон добавил, что он не исключает возобновление вопроса поставок истребителей Gripen в будущем.

В общей сложности Украине обещано порядка ста американских истребителей F-16. Тем не менее поставки будут осуществляться не мгновенного, а небольшими партиями по 3 - 4 истребителя. Так, например, недавно бельгийские власти анонсировали поставку украинской армии целых 30 самолётов, но прибудут они только к концу 2028 года.