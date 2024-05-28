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Nacvark
В Конгрессе заявили о намерениях поставлять Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине
Об этом заявил глава американской делегации в Тайване.


Недавно была новость о том, что Тайвань посетит делегация конгрессменов из Соединённых Штатов Америки, которая проведёт встречи с рядом тайваньских официальных лиц. Встреча не освещалась так публично, как скандально известный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров в 2022 году.

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Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки республиканец Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с тайваньским президентом Лай Циндэ заявил, что Китайская Республика (название островного государства) будет получать от американского правительства новейшие системы вооружения, а не старые, которые получает Украина.

Американский чиновник подчеркнул, что речь идёт о новейших технологиях американского производства, поставляемых из нового запаса.

По словам Майкла Маккола, морские системы в случае с Тайванем играют ключевую роль, поскольку они позволяют воспрепятствовать морскому вторжению. Он подчеркнул, что решимость тайваньских властей является маяком надежды и демократии.

Стоит напомнить, что недавно возле берегов острова прошли учения Народно-освободительной армии Китая, которая отрабатывала действия, схожие с подготовкой манёвров военного вторжения на остров.

#украина #сша #тайвань #конгресс
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