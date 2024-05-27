Они пробудут в стране до 30 мая.





реклама

В январе на президентских выборах в Тайване одержал победу политик Лай Циндэ, который намеревался продолжить политику отдаления от Китая и укрепления сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. Это дало понять, что тайваньский кризис продолжится.

Стало известно, что Конгресс Соединённых Штатов Америки намерен отправить на Тайвань рабочую делегацию из шести человек, которую возглавит председатель комитета по иностранным делам в составе Палаты представителей республиканец Майкл Маккол. К нему присоединятся конгрессмены Янг Ким, Джо Уилсон, Энди Барр, Джимми Паннета и Крисси Хулахан. Всего делегация будет состоять из четырёх республиканцев и двух демократов.

Основной целью поездки станет обсуждение американо-тайваньских отношений, экономического партнёрства, потенциальных инвестиций и региональной безопасности.

Стоит напомнить, что один из визитов американских конгрессменов в Тайбэй закончился на достаточно напряжённой ноте. Речь о визите тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в связи с которым китайские военные начали учения вблизи Тайваня, подняли свою авиацию, а американцы в ответ передислоцировали авианосцы ближе к острову.