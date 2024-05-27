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Nacvark
Конгресс США направит делегацию конгрессменов на Тайвань
Они пробудут в стране до 30 мая.


В январе на президентских выборах в Тайване одержал победу политик Лай Циндэ, который намеревался продолжить политику отдаления от Китая и укрепления сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. Это дало понять, что тайваньский кризис продолжится.

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Стало известно, что Конгресс Соединённых Штатов Америки намерен отправить на Тайвань рабочую делегацию из шести человек, которую возглавит председатель комитета по иностранным делам в составе Палаты представителей республиканец Майкл Маккол. К нему присоединятся конгрессмены Янг Ким, Джо Уилсон, Энди Барр, Джимми Паннета и Крисси Хулахан. Всего делегация будет состоять из четырёх республиканцев и двух демократов.

Основной целью поездки станет обсуждение американо-тайваньских отношений, экономического партнёрства, потенциальных инвестиций и региональной безопасности.

Стоит напомнить, что один из визитов американских конгрессменов в Тайбэй закончился на достаточно напряжённой ноте. Речь о визите тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, в связи с которым китайские военные начали учения вблизи Тайваня, подняли свою авиацию, а американцы в ответ передислоцировали авианосцы ближе к острову.

#сша #китай #тайвань
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