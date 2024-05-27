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Nacvark
The Times: Великобритания вооружает Украину российским оружием, прибегая к контрабанде
Британские власти ведут закупки по всему миру, но не афишируют это, поскольку порой их поставщиками выступают контрабандисты.


Издание The Times опубликовало статью, в которой рассказывает о том, как некогда непримечательный польский город Жешув стал главным пунктом снабжения Украины, куда поступает как западное, так и российско-советское оружие общей стоимостью в десятки миллиардов долларов. Для защиты воздушного пространства города были задействованы американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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В особенности издание уделило внимание британской поддержке, которая выражается поставкой не только западных вооружений, но и оружия российского, советского производства. Дело в том, что хоть НАТО поставило цель по модернизации Вооружённых сил Украины под свои стандарты, на самом деле украинская армия по-прежнему зависит от советского вооружения, запасы боеприпасов к которому заканчиваются.

По данным The Times, все поставки советского оружия Киеву остаются втайне. Причина тому - поставщики, которыми выступают как правительства небольших стран, не желающие портить отношения с Россией, так и порой контрабандисты, предлагающие свой товар британцам. Фактически, в некоторых случаях Лондон закупал контрабандное оружие, не вникая в его происхождение. Источники издания указывают на особенную роль британской разведки в закупке контрабанды, хотя по очевидным причинам Великобритания никогда это не признает.

Стоит отметить, что не один Лондон закупает советское оружие для Украины. Соединённые Штаты Америки также обращаются к дружественным государствам с предложением о продаже их советских запасов, только в данном случае это делается публично и в обмен им предлагают либо американские доллары, либо американскую военную технику на эквивалентную сумму.

#украина #великобритания
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