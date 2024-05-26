Однако Берлин все равно продолжит оказывать поддержку Киеву.





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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины от Германии достигла предела возможностей Берлина, но даже при таких обстоятельств немецкие власти не планируют прекращать её. При этом отправку немецких дальнобойных ракет Taurus чиновник считает невозможным.

По словам немецкого канцлера, поставка таких дальнобойных и точных ракет крайне проблематичный вопрос, поскольку в таком случае немецким военным придётся самим определять цели для ударов, а это невозможно, ведь придётся стать стороной российско-украинского конфликта.

Что касается объёмов оказанной военной помощи, то тут Шольц напомнил, что Германия оказала поддержки уже на 28 миллиардов евро. Более того, Берлин пошёл на поставку ещё одной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot из арсеналов Бундесвера, чтобы своей инициативой призвать другие европейские страны наращивать поставку противовоздушной обороны для украинской армии. Однако, как можно понять, план немецких властей оказался провален и другие европейские страны не жертвуют свои системы.

Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине столько времени, сколько потребуется.