Об этом рассказал премьер-министр страны Риши Сунак, пообещавший, что если его партия победит на парламентских выборах, воинская повинность будет возвращена.

Текущая численность Вооружённых сил Великобритании является рекордно низкой за последние сотни лет: менее 200 тысяч человек в регулярной армии и скромный запас суммой почти 40 тысяч резервистов. Британские власти предпринимают ограниченные меры по увеличению численность армии, в том числе увеличивая военное финансирование, но исправить проблему все равно не получается.

На фоне этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Консервативная партия, членом которого он является, планирует вернуть всеобщую воинскую повинность в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Он считает, что это приведёт к новым возможностям, позволяющим изменить жизнь молодёжи.

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Глава британского правительства объяснил суть своей инициативы: в стране будет введена воинская повинность сроком один год и альтернативная служба в полиции, службах спасения, других структурах в течение 25 дней и только по выходным.

Сунак подчеркнул, что такая мера необходима, поскольку Вооружённые силы страны сокращены до наименьшего размера со времён Наполеона, а когда-то великие королевские военно-морские силы уже такими не являются. Ситуация требует немедленных мер в условиях возросшей мировой напряжённости - добавил он.

Более того, чтобы подтвердить своё стремление по укомплектованию британской армии, чиновник даже согласился отправить собственных двух дочерей для прохождения призывной службы. Нюанс в том, что самой старшей дочери британского премьера всего 11 лет, поэтому сейчас это не более чем слова, которые будут со временем забыты.

Парламентские выборы в Великобритании пройдут 4 июля 2024 года. Шансы Консервативной партии с её лидером Риши Сунаком невелики перед Лейбористской партией во главе с Киром Стармером, а заявление британского политика о намерениях вернуть всеобщую призывную службу в стране вряд ли сыграют на пользу для консерваторов.